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Lamborghini представила электрокроссовер мощностью 1 МВт

Представлен Lamborghini Lanzador – первый полностью электрический кроссовер марки

Lamborghini анонсировала модель Lanzador – свой первый полностью электрический автомобиль, который по совместительству является кроссовером. Запуск продаж намечен на 2028 год, через пять лет, поэтому подробностей известен минимум.

Известна будущая мощность силовой установки, она будет составлять 1 МВт или 1360 л. с. Будет функционировать фирменная система контроля динамики движения Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata.

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Также будет присутствовать активная аэродинамическая система Aerodinamica Lamborghini Attiva, в которую будет входить подвижный передний сплиттер, боковые элементы и задний диффузор. В зависимости от режима езды эти элементы будут обеспечивать либо минимальное сопротивление воздушным потокам, либо максимальную прижимную силу.

Интерьер автомобиля максимально футуристичный. Центрального экрана нет, вместо этого у водителя и пассажира свои мониторы.

Источник: Insideevs

Фото: Lamborghini

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За РулемЛежнин Роман
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