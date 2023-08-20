10 минут зарядки — 400 км пути: представлена новая батарея для электрокаров
Китайский гигант и лидер в области аккумуляторов для электромобилей CATL представил новейшую батарею Shenxing, что в переводе означает «божественное движение» (god-like movement). Батарея способна за 10 минут накопить заряд, достаточный для преодоления 400 км пути. Полное название батареи – Shenxing Superfast Charging Battery.
Shenxing – это первый в мире литий-железо-фосфатный аккумулятор (LFP) со сверхбыстрой зарядкой 4C. Китай является лидером в освоении данной технологии, а компания CATL возглавляет мировой рынок аккумуляторов.
По сравнению с аналогами данный тип аккумуляторов является более дешевым и более стабильным, однако низкая плотность энергии ограничивает запас хода электромобилей.
Первым автомобилем, который обзаведется новым аккумулятором, станет Avatr.
Источник: CarNewsChina.com
Фото: cnevpost.com, Unsplash
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