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10 минут зарядки — 400 км пути: представлена новая батарея для электрокаров

CATL представил новейшую литий-железо-фосфатную АКБ для электромобилей

Китайский гигант и лидер в области аккумуляторов для электромобилей CATL представил новейшую батарею Shenxing, что в переводе означает «божественное движение» (god-like movement). Батарея способна за 10 минут накопить заряд, достаточный для преодоления 400 км пути. Полное название батареи – Shenxing Superfast Charging Battery.


Shenxing – это первый в мире литий-железо-фосфатный аккумулятор (LFP) со сверхбыстрой зарядкой 4C. Китай является лидером в освоении данной технологии, а компания CATL возглавляет мировой рынок аккумуляторов.

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По сравнению с аналогами данный тип аккумуляторов является более дешевым и более стабильным, однако низкая плотность энергии ограничивает запас хода электромобилей.

Первым автомобилем, который обзаведется новым аккумулятором, станет Avatr.


Источник: CarNewsChina.com

Фото: cnevpost.com, Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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