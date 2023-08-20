Представлена первая полностью электрическая Acura

Первый полностью электрический кроссовер Acura ZDX дебютировал в двух версиях

На прошедшей неделе представлена новая модель Acura с кратким названием ZDX. Это полностью электрический кроссовер с богатым оснащением и обилием внедренных технологий.

Будет предложено две версии: базовая мощностью 340 л. с. и Type S мощностью 500 л. с. Привод задний или полный. Запас хода заявлен 525 км для базовой версии и 464 для «заряженной». Повышенная мощность стоила запаса хода.

Автомобиль поддерживает зарядку мощностью 190 кВт и способен за 10 минут зарядки получить 130 км запаса хода.

Подробных характеристик нет, однако известна одна интересная особенность – машина поддерживает сервисы Google без подключения телефона. Это значит, что система авто изначально будет оснащена Google Maps, Assistant и Google Play.

Источник, фото: Acura