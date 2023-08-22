Chery Tiggo 8 PRO e+: инновационный гибридный кроссовер

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Все крупные автоконцерны анонсировали планы по прекращению производства автомобилей с ДВС в ближайшее десятилетие. Автогигант Chery также не остался в стороне и порадовал своих поклонников инновационным гибридным кроссовером - Chery Tiggo 8 PRO e+.

Пять убедительных причин, почему этот электромобиль заслуживает вашего внимания.

1. Технология PHEV

CheryTiggo 8 PRO e+ отличается технологией подключаемого гибрида (PHEV), который совмещает преимущества электромобилей и ДВС и одновременно лишен их недостатков: всегда остается на ходу, даже если батарея разряжена.

2. Динамика и комфорт

Максимальный крутящий момент – 510 HM (для сравнения: 450 HM у BMW X5 xDrive 40i), максимальная отдача силовой установки в момент пиковой нагрузки – 326 л.с.

Безупречная шумоизоляция за счет двойных стекол и режима движения на электричестве.

3. Экономичность и автономность

Запас хода на электричестве – 75 км, что обеспечивает нулевой расход топлива при небольших пробегах, при использовании ДВС расход топлива – от 1,3 л/100 км (!).

Разница в расходах на эксплуатацию с одноклассником с абсолютным ДВС – 6% или 218 000 рублей за 3 года в пользу Chery Tiggo 8 PRO e+.

4. Новые технологии

3 двигателя (один ДВС и 2 электромотора).

Уникальная трансмиссия DHT с 9 режимами движения.

Максимальный комфорт при движении на электричестве – бесшумно, быстро и экономично.

5. Адаптация под РФ

Chery Tiggo 8 PRO e+ имеет автономную систему подогрева батареи для поддержания рабочей температуры даже в суровые российские сезоны.

Автомобиль Chery Tiggo 8 PRO e+ уже в наличии в Chery Великан Люберцы, для записи на тест-драйв звоните: +7 (495) 165-46-14

До 31 августа доступна скидка до 730 000 рублей + зарядная станция в подарок. Если у вас уже есть предложение на покупку от других дилеров – мы готовы сделать скидку еще 50 000 рублей к финальной цене.

Подробное описание автомобиля на сайте Chery Великан Люберцы.

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