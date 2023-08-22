В Тойоте рассказали, для чего выращивают на автозаводах клубнику и черри
Для многих автопроизводителей переход на производство электромобилей включает инициативы, направленные на сокращение выбросов парниковых газов.Сценки на фото в галерее сняты не на ферме, а на заводах Toyota.Две фабрики Toyota применили особый подход к экологичности, используя тепло и выбросы CO2 от производства для выращивания клубники и помидоров черри.
В апреле 2022 года фермеры помогли автопроизводителю создать экспериментальную теплицу на заводе Камиго для выращивания клубники, здесь же выпускают двигатели для Toyota Crown и моделей Lexus. А помидоры Тойота выращивает на своем заводе Миочи в Японии.
Специальная система позволяет этой теплице выращивать урожай примерно в 1,5 раза выше, чем на поле аналогичного размера.
Toyota выращивает свои плоды, используя розовые светодиоды. Компания убрала зеленый оттенок, придав огням уникальный цвет, поддерживающий фотосинтез.
Фермерам не следует беспокоиться о том, что Toyota покушается на их бизнес. Клубнику и помидоры черри, выращенные на фабриках автопроизводителя, не продают, а бесплатно раздают в столовых для персонала компании.
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Источник, фото: Toyota Times
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