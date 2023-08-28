Кроссовер HiPhi Y – китайский аналог Tesla Model X, и его уже можно купить в РФ

В России начались продажи кроссовера HiPhi Y с дверями-«крыльями»

Можно ли придумать для современного автомобиля двери более изощренной конструкции, нежели у Tesla Model X? Можно, если ты автопроизводитель из Китая! Причем машины марки HiPhi и прежде не отличались простотой – кроссовер X и седан Z тоже имели вычурный дизайн.

Следующий за ними Y в Китае был запущен в продажу еще 2021-м, а теперь доступен и у нас. Речь, конечно, о единичных поставках по схеме параллельного импорта. Но машина и впрямь любопытная: задние двери не имеют рамок и распахиваются вместе с секциями крыши при нажатии специальной кнопки на поверхности кузова.

В интерьере находим цифровую приборку 12”, планшет мультимедиа 17” и дисплей для переднего пассажира 15”. В центральном подлокотнике – холодильник на 6,4 литра. Также в комплектацию входят 8 подушек безопасности, обогрев сидений, проекционный дисплей, колеса с дисками 21”...

И конечно, это электромобиль. На российских классифайдах предлагаются машины с 336-сильным электромотором, проезжающие на одной зарядке до 560 км, а также двухмоторные полноприводные версии мощностью 505 л.с. с «дальнобойностью» 765 км… Цены начинаются от 6,2 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Газета.ru

Фото: HiPhi



