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XPeng G6: китайский конкурент Tesla Model Y теперь в России

XPeng G6 дебютировал весной на автосалоне в Шанхае и уже успел завоевать внимание автолюбителей

XPeng G6 имеет схожую форму кузова с Tesla Model Y и похожие габариты. Длина автомобиля составляет 4753 мм, что немного больше, чем у Model Y (4750 мм), а колесная база практически идентична (2890 мм против 2891 мм).


В России доступна только самая мощная версия XPeng G6, оснащенная двумя электромоторами мощностью 487 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч всего за 3,9 секунд. Запас хода впечатляет – 700 километров.

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Внутри XPeng G6 роскошь и инновационные функции, которые не уступают Tesla. Автомобиль оснащен 15-дюймовым экраном на передней панели, адаптивным круиз-контролем, цифровой приборной панелью и большой панорамной крышей.

Стоимость XPeng G6 начинается от 4,7 млн рублей и достигает 6,4 млн рублей.


Источник: Газета.ru

Фото: XPeng

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За РулемЛежнин Роман
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