Путевки в Турцию сильно подешевели
Путевки в Турцию на ближайшие даты значительно подешевели. Спад цен варьирует от 40 до 60 процентов, что связано со снижением спроса перед началом учебного года.
Согласно данным АТОР, недельный тур в отель «три звезды» с вылетом 25 августа на условиях «все включено» в среднем обойдется в 60 тысяч рублей на двоих, если приобрести его сейчас.
Такое снижение цен на путевки в Турцию предоставляет отличную возможность для тех, кто планирует недельный отдых в ближайшее время.
Стоит отметить, что данное снижение цен затронуло не только Турцию, но и Таиланд.
Однако с сентября цены снова начнут расти. В первых числах сентября стоимость путевок на недельный отдых варьируется от 92,5 тысячи до 100 тысяч рублей на двоих, а к середине сентября они вырастут до 115 тысяч рублей.
Источник: Ассоциация туроператоров
Фото: Unsplash
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен