Путевки в Турцию сильно подешевели

В АТОР зафиксировали спад цен на путевки в Турцию на 60% и объяснили причину

Путевки в Турцию на ближайшие даты значительно подешевели. Спад цен варьирует от 40 до 60 процентов, что связано со снижением спроса перед началом учебного года.

Согласно данным АТОР, недельный тур в отель «три звезды» с вылетом 25 августа на условиях «все включено» в среднем обойдется в 60 тысяч рублей на двоих, если приобрести его сейчас.

Такое снижение цен на путевки в Турцию предоставляет отличную возможность для тех, кто планирует недельный отдых в ближайшее время.

Стоит отметить, что данное снижение цен затронуло не только Турцию, но и Таиланд.

Однако с сентября цены снова начнут расти. В первых числах сентября стоимость путевок на недельный отдых варьируется от 92,5 тысячи до 100 тысяч рублей на двоих, а к середине сентября они вырастут до 115 тысяч рублей.

Источник: Ассоциация туроператоров

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