Ford Transit Custom Nugget 2024: идеальное решение для путешествий

Ford представил спецверсию микроавтобуса Transit Nugget для путешествий

Салон кемпера Ford Transit Custom Nugget 2024 предлагает удобство и функциональность. В передней части находятся раздельные кресла, которые могут поворачиваться на 180 градусов. Дополнительное сиденье с подогревом раскладывается в комфортную кровать. Кроме того, в кемпере можно встать в полный рост, благодаря подъемной крыше.

Функциональности микроавтобуса можно поразиться: столик, встроенный в сдвижную дверь, поворотные плафоны для освещения, и даже складные стулья во внутренней части двери. Помимо этого, в кемпере есть душ с теплой водой, а также небольшая плита, раковина и холодильник.

На крыше автомобиля размещены панели солнечной батареи, что позволяет использовать возобновляемую энергию для питания устройств внутри кемпера. Управление всеми возможностями мобильного дома осуществляется при помощи 7-дюймового сенсорного экрана, расположенного в задней части, либо со смартфона.

Ford Transit Custom Nugget 2024 предлагает два варианта двигателя. Базовая версия оснащена 2,0-литровым турбодизельным мотором мощностью 170 л. с. и 8-ступенчатым «автоматом». Топовая версия является гибридной с 2,5-литровым мотором и электромотором, общей мощностью 232 л. с. Благодаря тяговой батарее емкостью 11,8 кВт·ч автомобиль может проехать до 50 км на чистом электричестве.

Ford Transit Custom Nugget 2024 предлагается по впечатляющей цене от 76,5 тыс. евро. Топовые версии будут стоить еще дороже.

Источник: IXBT

Фото: Ford