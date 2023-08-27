Где можно недорого отдохнуть в бархатный сезон?

Туроператоры порекомендовали несколько бюджетных направлений для отдыха в бархатный сезон

Одним из самых доступных мест для отдыха в бархатный сезон является Абхазия. Этот курортный район предлагает разнообразные варианты размещения, начиная от пятизвездочных отелей «все включено» до более скромных трехзвездочных вариантов с завтраками. Цены на туры в Абхазию начинаются от 40 тысяч рублей на двоих, что делает этот выбор очень привлекательным для туристов.

Еще одним направлением является Кубань на юге России. Здесь вы также найдете разнообразные варианты размещения. Забронировать тур в Краснодарский край на неделю на двоих возможно от 70 тысяч рублей.

Турция и Египет также являются популярным выбором в бархатный сезон. В связи с началом учебного года турпоток резко падает, как и цены. В Турции цена на тур на двоих в пятизвездочный отель «все включено» начинается от 100 тысяч рублей, в то время как в Египте аналогичная поездка стартует от 120 тысяч рублей.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash