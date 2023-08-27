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Новый электрокар Dongfeng Nano 01: инновационный, компактный и стильный

Dongfeng представил суббренд Nano в лице компактного электрического хетчбэка Nano 01

Максимальная мощность Nano 01 составляет 120 кВт (163 л. с.), и предлагается несколько версий с различной ёмкостью твердотельных аккумуляторов. Запас хода Nano 01 достигает 300 и 400 километров, а зарядка занимает всего восемь минут и позволяет проехать еще 200 км.


Внешне автомобиль имеет пятидверный кузов и компактные размеры, около четырех метров в длину. Внутри автомобиля пятиместная компоновка салона. Ручки дверей имеют скрытую конструкцию, а торпедо и дверные карты обиты мягкой обивкой.


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Одной из интересных функций Nano 01 является система складывания сидений, которая позволяет превратить салон в удобную двуспальную кровать всего одним нажатием кнопки.

Хотя Nano 01 не обладает самыми передовыми функциями ADAS, компания Dongfeng обеспечила его автопилотом уровня L2 и функцией автоматической парковки.


Источник: Российская газета

Фото: Dongchedi

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За РулемЛежнин Роман
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