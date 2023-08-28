АЗС обяжут добавить еще одну функцию

Правительство собирается обязать АЗС заряжать электромобили

АЗС должны в обязательном порядке устанавливать зарядные станции для электромобилей. С 2016 по 2021 год уже существовало такое требование, однако оно так и не заработало из-за отсутствия четких критериев.

Предложения по обязательной установке и критерии сейчас готовит Минэкономразвития. Сюда входят места установки ЭЗС, включая протяженность транспортных сетей, их категорию, экономическую целесообразность и др.

Эксперты по-разному оценивают эту инициативу. Например, лишь 10–15% автозаправок в России имеют свободные электросетевые мощности (не менее 60 кВт), необходимые для установки быстрых ЭЗС. При отсутствии доступных сетей стоимость техприсоединения станции может составлять от 1,5 млн до 7 млн руб. за 150 кВт.

Кроме того, никто не будет проводить часы на АЗС, чтобы нормально зарядить электромобиль, это должно быть сопоставимо со временем обычной заправки, измеряемой минутами. А на АЗС в большинстве случаев возможна лишь медленная зарядка, которую можно использовать только для подзарядки на 30–40 км пути.

Установка станций быстрой зарядки дорогостоящая и зависит от ряда факторов: месторасположения АЗС, спроса в регионе, возможности выделения парковочных мест для электромобилей, а также кафе на время ожидания зарядки.

Ну и, кроме того, пока инфраструктура ЭЗС на трассах нерентабельна: в стране эксплуатируется недостаточно много электромобилей.

Летом 2022 года правительство запустило программу субсидирования установки быстрых ЭЗС. В 2022 году по программе поддержки установили 493 ЭЗС, а в текущем году планируется установить 872 станции. Максимальная субсидия — 60% от стоимости станции, но не более 1,86 млн руб. Субсидия на технологическое присоединение (ТП) к электросетям — 30%, но до 900 тыс. руб.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: АГН «Москва»