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Автомаршрут на Дальний Восток – названы плюсы и минусы

Эксперты оценили пригодность Дальнего Востока для автотуризма

Как рассказала на втором всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток» руководитель исследовательских проектов аналитического центра НАФИ Елена Гусева, в прошлом году на Дальнем Востоке побывали 9% россиян, из которых 87% остались довольными поездкой.

«16% называют Хабаровский край привлекательным для путешествий. Горный хребет Дуссе-Алинь входит в ТОП-3 лучших туристических достопримечательностей регионов России. Цели автотуристов: осмотр других городов (63%), пляжный отдых (50%), рыбалка и охота (38%). Организация автопутешествия: 69% организуют поездку сами, 26% обращаются в турагентства», – рассказала Елена Гусева.

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Этот край особенно интересен и удобен автотуристам, так как, по словам зампредседателя Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальи Костенко, возможности авиа- и ж/д перевозок ограничены. Следовательно, развитию туристической отрасли региона помогут именно путешественники на автомобилях.

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Но автотуристы жалуются на плохие мобильную связь, дороги и сервис на туристических объектах, малое количество АЗС, дорогое проживание и низкую информированность о туристических объектах, перечислили в НАФИ.

Некоторые проблемы может решить покупка автодома или прицепа-кемпера. 77% опрошенных россиян готовы купить автодом, а 61% — прицеп. Взять их в аренду готовы 71% и 51% соответственно.

«Основные проблемы, требующие решения, – это развитие дорожной и придорожной инфраструктуры. Важно, так как расстояния, которые приходится преодолевать автотуристам, в разы больше, чем на других территориях страны, — заявила Наталья Костенко. — Другие проблемы: развитие транспортных туристических хабов на территории Дальнего Востока, расширяющие возможности для туристов выбирать способы путешествия по регионам Дальнего Востока, повышение уникальности турпредложений и расширение точек притяжения для путешествующих по региону. Туристам нужно предоставить возможность проведения автопробегов по упрощенным правилам в соседние дружественные страны (Индия, Китай), построить центры торговли уникальными импортными товарами по более привлекательным ценам».

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По данным руководителя направления «Big Data в туризме», директора по коммуникациям МТС Travel Сергея Становкина, 52% туристических поездок в регионы Дальневосточного федерального округа в первые семь месяцев 2023 года пришлось на соседский туризм (их совершили путешественники из близлежащих регионов). В основном это автотуристы.

«Качественное исследование МТС выявило ключевые типы отдыха при автотуризме: отдых на природе, пляжный отдых (в большей степени актуально для южных регионов), гастротуры, посещение памятников культуры, массовых мероприятий (фестивалей, концертов, ярмарок) и спортивных мероприятий, — рассказал Сергей Становкин. — Автопутешественникам, как и другим туристам, необходимы подсказки: в каком ресторане лучше перекусить, в какой гостинице лучше остановиться, что посмотреть в городе, какие мероприятия сейчас проходят (концерты, киноафиша и пр.), подсвечивать места, где можно расплатиться только наличными. МТС Travel решает эту задачу с помощью онлайн-гидов, которые путешественники получают в приветственном СМС».

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Главная же проблема всего края — отсутствие развитой сети дорог.

«На популярной дороге Лидога-Ванино до сих пор нет связи на всем протяжении маршрута. Охотское море тоже является центром притяжения туристов уже много лет, — рассказал автопутешественник и блогер, представитель АНО ТЭФ "Мир Приключений" Павел Чебанов. — Отсутствие нормальных дорог в центральную часть Хабаровского края ограничивает развитие автотуризма. Количество заправок ограничено, качество дорожного покрытия не выдерживает никакой критики – каждый прошедший сильный дождь превращает путешествие в лотерею проеду — не проеду. В населенных пунктах встречаются гостиницы и столовые, но все они разного уровня и с трудом могут служить туристическими центрами. Связь присутствует только внутри населенных пунктов, что не способствует ни безопасности, ни комфорту путешествующих. Имеющиеся дороги позволяют попасть только в район сахалинского залива, двигаясь на восток от Николаевска-на-Амуре. Чтобы попасть в бухту Рейнеке, приходится использовать большегрузный транспорт вроде Урала».

Второй всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток» — одно из крупнейших отраслевых событий в Дальневосточном федеральном округе. Форум стал официальной сетевой площадкой российского туристического форума «Путешествуй!» и прошел при поддержке фонда Росконгресс.

Фото: Unsplash

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За РулемКирилл Панов
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