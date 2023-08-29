У Cybertruck найдена серьезная проблема

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Эту проблему Tesla Cybertruck решит только полный редизайн

Илон Маск просчитался, а когда понял это, что-то менять было уже поздно.

Он разослал сотрудникам письмо, в котором в резких выражениях описал проблему и призвал всех быть особенно внимательными. Выглядит это письмо примерно так:

«Из-за особенностей Cybertruck, который сделан из неокрашенного металла и имеет преимущественно ровные края, любое несоответствие размеров заметно, как нарыв».

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Настоящая проблема в том, что исправить неровные зазоры и выровнять края деталей не получится именно из-за особенностей дизайна пикапа. Тут поможет только полная смена дизайна автомобиля.

Замечание Маска было сделано, когда с конвейера стали сходить автомобили с кривыми дверями, неровными зазорами, выступающими краями деталей кузова и волнами на поверхностях. Криво, косо, дешево. На снимке ниже видно, что задняя дверь явно не вписалась в проем, а отражение конструкций помещения на капоте «плавает»:

Даже незначительные огрехи сразу бросаются в глаза, чего не бывает с автомобилями с традиционным рельефным дизайном.

Поэтому Маск потребовал соблюдать беспрецедентную точность в производственном процессе:

«Все детали для этого автомобиля, изготовленные на нашем заводе или полученные от поставщиков, должны быть спроектированы и изготовлены с точностью до 10 микрон. Это означает, что размеры всех деталей должны быть соблюдены с точностью до третьего знака после запятой в миллиметрах, а допуски должны быть указаны в микронах. Если LEGO и производители банок для газировки, которые стоят очень дешево, могут это сделать, то и мы сможем».

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Эксперты же указывают на то, что желание Маска неисполнимо, так как допуски кузовных панелей измеряются в целых миллиметрах, без десятых и даже сотых. И это не просто так.

Это нонсенс, говорят они, так как Маск явно не учитывает тепловое расширение и сжатие металла, которое наблюдается еще на этапе производства деталей и продолжается на протяжении всего срока службы.

Фото: Tesla

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За РулемКирилл Панов
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