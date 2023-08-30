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За лето россияне совершили более 17 миллионов туристических поездок по стране

К концу года туристический поток внутри России достигнет 80 млн поездок

В России наблюдается закономерный рост внутреннего туризма. За лето россияне совершили более 17 млн туристических поездок по стране, а к зиме годовой турпоток достигнет 80 млн поездок. Таким образом, по сравнению с прошлым годом прирост составит 10%.

Самые популярные туристические регионы

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Краснодарский край
  • Татарстан
  • Московская, Свердловская, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Новосибирская области.

А в рейтинге наиболее динамично развивающихся регионов благодаря активности в привлечении турпотока оказались Иркутская область, Красноярский и Хабаровский края, а также Мурманская, Оренбургская, Кемеровская, Новосибирская, Саратовская, Тюменская и Вологодская области. А вот Дагестан в рейтинг не попал: прирост ограничен объемом номерного фонда, турпотоку просто некуда расти.

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Где можно недорого отдохнуть в бархатный сезон?

Среди направлений с отрицательной динамикой оказались Севастополь (-28%), Крым в целом (-22%), а также Белгородская, Ростовская, Калининградская области и Краснодарский край.

«Средний рост стоимости отдыха в России в этом летнем сезоне составил чуть более 10%. Средняя цена ночи на одного человека – 7,7 тыс. рублей», – сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Фото: Depositphotos

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За РулемИннокентий Кишкурно
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