За лето россияне совершили более 17 миллионов туристических поездок по стране
В России наблюдается закономерный рост внутреннего туризма. За лето россияне совершили более 17 млн туристических поездок по стране, а к зиме годовой турпоток достигнет 80 млн поездок. Таким образом, по сравнению с прошлым годом прирост составит 10%.
Самые популярные туристические регионы
- Москва
- Санкт-Петербург
- Краснодарский край
- Татарстан
- Московская, Свердловская, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Новосибирская области.
А в рейтинге наиболее динамично развивающихся регионов благодаря активности в привлечении турпотока оказались Иркутская область, Красноярский и Хабаровский края, а также Мурманская, Оренбургская, Кемеровская, Новосибирская, Саратовская, Тюменская и Вологодская области. А вот Дагестан в рейтинг не попал: прирост ограничен объемом номерного фонда, турпотоку просто некуда расти.
Среди направлений с отрицательной динамикой оказались Севастополь (-28%), Крым в целом (-22%), а также Белгородская, Ростовская, Калининградская области и Краснодарский край.
«Средний рост стоимости отдыха в России в этом летнем сезоне составил чуть более 10%. Средняя цена ночи на одного человека – 7,7 тыс. рублей», – сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
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Фото: Depositphotos
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