BMW представит свое «пульсирующее» будущее 2 сентября

BMW покажет концепт Vision Neue Klasse – новое видение основной линейки бренда

2 сентября BMW на примере Vision Neue Klasse покажет новую электрическую платформу, которая станет основой будущей линейки бренда. Новый тизер демонстрирует часть того, что нам вскоре предстоит увидеть.

Показаны часть передней панели и решетка радиатора BMW, выступающая за пределы кадра.

«Поскольку мы делаем индивидуальную мобильность более человечной, разумной и ответственной, мы рады представить 2 сентября наш BMW Vision Neue Klasse, символ вдохновляющего будущего», – говорится в сообщении BMW Group в одной из соцсетей.

Vision Neue Klasse

Решетка нового концепта Vision Neue Klasse черная и оснащена пульсирующей подсветкой, которая имитирует дыхание.

Ряды огней загораются при «вдохе» и гаснут сверху при «выдохе», что соответствует названию поста BMW: «Вдохните инновации, выдохните трансформацию».

BMW планирует выпустить шесть новых моделей электромобилей на новой платформе.

Производство Neue Klasse начнется в 2025 году в Венгрии, а затем и на других предприятиях компании в Китае, Германии и Мексике в 2026 и 2027 годах.

Концепт станет одним из нескольких автомобилей, которые BMW Group представит на автосалоне IAA Mobility в этом году в Мюнхене (Германия).

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Источник: Motor1

Фото: BMW