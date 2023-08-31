Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На бывшем заводе Volkswagen пока не планируется возобновлять производствоНа бывшем заводе Volkswagen пока не планируется возобновлять производство
Бывший завод Volkswagen в Калуге останется в...
В Россию едет недорогой фастбек MG 5 – объявлена ценаВ Россию едет недорогой фастбек MG 5 – объявлена цена
Автостат Инфо: Модель MG 5 будет стоить в...
Россияне рассказали, сколько им приходится копить на машинуРоссияне рассказали, сколько им приходится копить на машину
Экспобанк и Tiburon Research: 50% россиян...

BMW представит свое «пульсирующее» будущее 2 сентября

BMW покажет концепт Vision Neue Klasse – новое видение основной линейки бренда

2 сентября BMW на примере Vision Neue Klasse покажет новую электрическую платформу, которая станет основой будущей линейки бренда. Новый тизер демонстрирует часть того, что нам вскоре предстоит увидеть.

Показаны часть передней панели и решетка радиатора BMW, выступающая за пределы кадра.

«Поскольку мы делаем индивидуальную мобильность более человечной, разумной и ответственной, мы рады представить 2 сентября наш BMW Vision Neue Klasse, символ вдохновляющего будущего», – говорится в сообщении BMW Group в одной из соцсетей.
Vision Neue Klasse
Vision Neue Klasse
АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Новый премиум-внедорожник Toyota дебютирует 6 сентября

Решетка нового концепта Vision Neue Klasse черная и оснащена пульсирующей подсветкой, которая имитирует дыхание.

Ряды огней загораются при «вдохе» и гаснут сверху при «выдохе», что соответствует названию поста BMW: «Вдохните инновации, выдохните трансформацию».

BMW планирует выпустить шесть новых моделей электромобилей на новой платформе.

Производство Neue Klasse начнется в 2025 году в Венгрии, а затем и на других предприятиях компании в Китае, Германии и Мексике в 2026 и 2027 годах.

Концепт станет одним из нескольких автомобилей, которые BMW Group представит на автосалоне IAA Mobility в этом году в Мюнхене (Германия).

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Motor1

Фото: BMW

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0