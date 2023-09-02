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Kia готовит новый кроссовер

У Kia скоро появится новый кроссовер – один из 9 запланированных

Это Kia EV4. Всего будет девять моделей – от EV1 до EV9. Под камуфляжем установлены специальные блоки, чтобы разглядеть автомобиль было как можно сложнее.

Вертикально ориентированные фары едва видны. Задние фонари тоже вертикальные.

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Машина едет на трехспицевых колесах с весьма привлекательным дизайном.

Помимо того, что это электромобиль, другой информации нет. Но легко предположить, что построен он на последней версии модульной платформы E-GMP.

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В прошлом году бренд заявил, что платформа позволит получить больший запас хода и высокую скорость зарядки.

Когда состоится премьера EV4 – неизвестно. Плотный камуфляж наводит на мысль, что до этого дня еще далеко. К слову, EV4 тестируется в Европе. Вероятно, для этого рынка модель и будет предназначена в первую очередь.

Фото: Motor1.com

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За РулемКирилл Панов
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