The CaraLife 630 LQ: максимум удобств в миниатюрном кемпере

Представлен The CaraLife 630 LQ – кемпер на базе Fiat Ducato

Одной из ключевых особенностей The CaraLife 630 LQ является его компактный размер. Внутри вы найдете двуспальную кровать, кухню, туалет, ванную комнату и душ.

Интерьер The CaraLife 630 LQ

Кемпер оборудован кухней Г-образной планировки, расположенной в передней части гостиной. Здесь есть раковина, двухконфорочная плита, холодильник и просторная стойка, а также обеденная зона с раскладным столом.

Интерьер The CaraLife 630 LQ

Интерьер The CaraLife 630 LQ

Одно из главных достоинств The CaraLife 630 LQ – разделение пространства на две отдельные зоны. Кухня и ванная комната эффективно отделены от жилой зоны. Задняя часть фургона занята просторной поперечной кроватью с возможностью дополнительного удлинения. Шкафы для хранения вещей расположены вдоль стен.

Интерьер The CaraLife 630 LQ

Стартовая рекомендованная розничная цена составляет 59 990 евро.

Источник: Motor1

Фото: weinsberg-caralife.com