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The CaraLife 630 LQThe CaraLife 630 LQ: максимум удобств в миниатюрном кемпере
Представлен The CaraLife 630 LQ – кемпер на...
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The CaraLife 630 LQ: максимум удобств в миниатюрном кемпере

Представлен The CaraLife 630 LQ – кемпер на базе Fiat Ducato

Одной из ключевых особенностей The CaraLife 630 LQ является его компактный размер. Внутри вы найдете двуспальную кровать, кухню, туалет, ванную комнату и душ.

Интерьер The CaraLife 630 LQ
Интерьер The CaraLife 630 LQ

Кемпер оборудован кухней Г-образной планировки, расположенной в передней части гостиной. Здесь есть раковина, двухконфорочная плита, холодильник и просторная стойка, а также обеденная зона с раскладным столом.

Интерьер The CaraLife 630 LQ
Интерьер The CaraLife 630 LQ
Интерьер The CaraLife 630 LQ
Интерьер The CaraLife 630 LQ
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Одно из главных достоинств The CaraLife 630 LQ – разделение пространства на две отдельные зоны. Кухня и ванная комната эффективно отделены от жилой зоны. Задняя часть фургона занята просторной поперечной кроватью с возможностью дополнительного удлинения. Шкафы для хранения вещей расположены вдоль стен.

Интерьер The CaraLife 630 LQ
Интерьер The CaraLife 630 LQ

Стартовая рекомендованная розничная цена составляет 59 990 евро.

Источник: Motor1

Фото: weinsberg-caralife.com

Интерьер The CaraLife 630 LQ
Интерьер The CaraLife 630 LQ
Интерьер The CaraLife 630 LQ
Интерьер The CaraLife 630 LQ

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Fiat Ducato (18)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Fiat Ducato  2016
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Комфорт в салоне

Недостатки:

Дорогое обслуживание, безответственные дилеры

Комментарий:

В один момент возникла проблема со сцеплением после 78 тысяч пробега и решил, что надо ехать к дилеру на диагностику и замену по гарантии. И тут на меня спустили менеджеры спустили всех собак. Я не так с ней обращался, сам спалил и прочее. Дилеры делают я как понял все возможное, что бы не обслуживать по гарантии и трясти с водил за ремонт.

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