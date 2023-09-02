The CaraLife 630 LQ: максимум удобств в миниатюрном кемпере
Одной из ключевых особенностей The CaraLife 630 LQ является его компактный размер. Внутри вы найдете двуспальную кровать, кухню, туалет, ванную комнату и душ.
Кемпер оборудован кухней Г-образной планировки, расположенной в передней части гостиной. Здесь есть раковина, двухконфорочная плита, холодильник и просторная стойка, а также обеденная зона с раскладным столом.
Одно из главных достоинств The CaraLife 630 LQ – разделение пространства на две отдельные зоны. Кухня и ванная комната эффективно отделены от жилой зоны. Задняя часть фургона занята просторной поперечной кроватью с возможностью дополнительного удлинения. Шкафы для хранения вещей расположены вдоль стен.
Стартовая рекомендованная розничная цена составляет 59 990 евро.
Источник: Motor1
Фото: weinsberg-caralife.com
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Отзывы о Fiat Ducato (18)
Комфорт в салоне
Дорогое обслуживание, безответственные дилеры
В один момент возникла проблема со сцеплением после 78 тысяч пробега и решил, что надо ехать к дилеру на диагностику и замену по гарантии. И тут на меня спустили менеджеры спустили всех собак. Я не так с ней обращался, сам спалил и прочее. Дилеры делают я как понял все возможное, что бы не обслуживать по гарантии и трясти с водил за ремонт.