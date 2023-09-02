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Как выбрать идеальные апартаменты для отдыха

Туристы поделились своими предпочтениями и критериями при выборе апартаментов

Согласно исследованию OneTwoTrip всего 3,9 % туристов выбирают квартиры и апартаменты.

Апартаменты
Апартаменты

Расположение является значимым критерием для 83,3% туристов. Им важно находиться в удобном районе, где есть кафе, развлечения и другие объекты инфраструктуры поблизости.

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Удобства в номере также играют важную роль. 77,8 % туристов отметили, что им необходимы кондиционер или телевизор.

Цена оказалась решающим фактором для 61 % путешественников.

Половина туристов придают большое значение отзывам других гостей.

Для 44,4 % путешественников важно наличие кухни с посудой в апартаментах. А для 11 % туристов важно, чтобы апартаменты разрешали привозить питомцев.

Испортить впечатление для 89 % туристов могут плохой ремонт и старая мебель.

Также 78 % гостей смущают антисанитарные условия, а 72 % замечают расхождение фотографий с реальностью.

Наконец, дополнительные взносы при заселении или выезде, а также неисправная техника или сломанная мебель, могут оказать негативное влияние на настроение 50% туристов в отпуске.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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