В Россию приехал быстрый электрокроссовер по приемлемой цене

Rising Auto R7 мощностью 544 л. с. и с запасом хода 600 км начали продавать в России

Автомобиль оснащен двумя моторами, расположенными на передней и задней осях, общая мощность моторов составляет 544 л. с. Крутящий момент достигает 700 Н·м, что позволяет автомобилю разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды.

Rising Auto R7

Автомобиль имеет запас хода около 600 километров. Замена батареи занимает всего 2,5 минуты.

В салоне Rising Auto R7 располагаются три больших дисплея на передней панели, которые отображают основную информацию, включая скорость, запас хода и уровень заряда батареи. Кроме того, с помощью этих дисплеев можно управлять мультимедийной системой автомобиля.

Rising Auto R7 также оснащен парктрониками, камерой заднего вида, системой распознавания лиц, адаптивным круиз-контролем с функцией удержания в полосе и системой контроля слепых зон.

Rising Auto R7

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Источник: Газета.ru

Фото: Rising