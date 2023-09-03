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Tesla представила совершенно новую Model 3

Tesla Model 3 с новым дизайном и увеличенным запасом хода

Tesla Model 3 является настоящим бестселлером марки, продано уже более двух миллионов единиц, и теперь настал долгожданный рестайлинг.

Tesla Model 3
Tesla Model 3

Внешне автомобиль хорошо переработали: он получил обновленный дизайн передней и задней частей, причем компания утверждает, что удалось улучшить аэродинамику, что повлекло за собой снижение сопротивления воздуха, а следовательно увеличение дальности хода. Также в палитру были добавлены два новых цвета: Ultra Red и Stealth Grey.

Tesla Model 3
Tesla Model 3
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Салон стал намного приятнее благодаря новому дизайну панели из алюминия и ткани, а также новому освещению. Шумоизоляция была улучшена благодаря акустическому стеклу и новым материалам для звукоизоляции. Экран мультимедиа не изменился, только рамка стала тоньше.

Tesla Model 3
Tesla Model 3

После всех изменений запас хода у Model 3 и Model 3 LR (дальнобойная версия) составляет 554 и 678 км соответственно по циклу WLTP. Это на 11-12% больше, чем у дорестайлинговой модели. Время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 6,1 с у обычной версии с задним приводом и 4,4 с у полноприводной версии LR.

Источник: Motor1

Фото: Tesla

Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Tesla Model 3 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Tesla Model 3  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Автопилот суперский, управляется отлично

Недостатки:

У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.

Комментарий:

Себе всё равно возьму, но в лизинг.

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