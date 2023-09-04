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Новый концепт BMW – такими машины будут завтра

BMW показала новый концепт – это дизайн будущих машин марки

Концепт BMW Vision Neue Klasse EV показывает будущее дизайна электромобилей BMW. Автомобиль был показан на выставке IAA Mobility 2023 в Мюнхене.

Концепт BMW Vision Neue Klasse имеет немало общего с более ранним концептом i Vision Dee, но его стиль более сдержан.

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Скошенный капот с «акульим носом» понравится тем, кто любит старые BMW.

«Ноздри» машины стали фарами, по бокам которых видны светодиодные ходовые огни.

Черный диффузор внизу бампера придает концепту Neue Klasse более спортивный вид по сравнению с i Vision Dee.

Новые 21-дюймовые колеса смотрятся лучше, чем неоново-зеленые обеденные тарелки i Vision Dee, и отдают дань уважения классическому дизайну, характерному для гоночных автомобилей BMW.

Чем обычные шины отличаются от гоночных

BMW называет дизайн концепта «почти монолитным». Обтекаемые формы позволили увеличить дальность поездок на одной зарядке на 30%, по сравнению с другими электромобилями BMW.

BMW Neue Klasse будет запущен в производство в 2025 году – на заводе BMW в Дебрецене (Венгрия), а в продаже электромобиль, как ожидается, появится к 2026 году.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: BMW

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За РулемКирилл Панов
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