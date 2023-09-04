Маленький g-класс от Mercedes-Benz уже близко
Компания Mercedes-Benz подтвердила, что действительно разрабатывает новый G-класс, который в компании с любовью называют «Little G». Это подтвердил во время презентации концепта CLA на Мюнхенском автосалоне исполнительный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус.
Также Ола показал тизерное изображение нового внедорожника:
О новой модели пока мало что известно, но исполнительный директор компании говорит, что новинка появится «через несколько лет» – точная дата дебюта еще не определена.
«У нас есть кое-что в запасе для поклонников G-класса. На самом деле, сегодня вечером мы собираемся объявить, что будет "Маленький G". Итак, дочь или сын "Большого G" появится в продаже через несколько лет», – сказал Каллениус.
На тизере видны очертания новой модели – она будет иметь такую же квадратную форму, как и обычный G-класс. Но меньше. А называться он будет не G-Class, а g-Class. И будет электрическим.
Маловероятно, что новинку сделают такой же маленькой, как, скажем, Suzuki Jimny. Скорее внедорожник по своим габаритам окажется ближе к Jeep Wrangler. И непонятно, будет ли он двухдверным или четырехдверным.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Изображение: Mercedes-Benz
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)
Страшный.
Все ломается.
Лучше танк купить и не морочить голову.