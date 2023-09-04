Маленький g-класс от Mercedes-Benz уже близко

Mercedes-Benz подтвердил, что работает над маленьким — g-классом

Компания Mercedes-Benz подтвердила, что действительно разрабатывает новый G-класс, который в компании с любовью называют «Little G». Это подтвердил во время презентации концепта CLA на Мюнхенском автосалоне исполнительный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус.

Также Ола показал тизерное изображение нового внедорожника:

Little G от Mercedes-Benz – официальный тизер

О новой модели пока мало что известно, но исполнительный директор компании говорит, что новинка появится «через несколько лет» – точная дата дебюта еще не определена.

«У нас есть кое-что в запасе для поклонников G-класса. На самом деле, сегодня вечером мы собираемся объявить, что будет "Маленький G". Итак, дочь или сын "Большого G" появится в продаже через несколько лет», – сказал Каллениус.

На тизере видны очертания новой модели – она будет иметь такую же квадратную форму, как и обычный G-класс. Но меньше. А называться он будет не G-Class, а g-Class. И будет электрическим.

Маловероятно, что новинку сделают такой же маленькой, как, скажем, Suzuki Jimny. Скорее внедорожник по своим габаритам окажется ближе к Jeep Wrangler. И непонятно, будет ли он двухдверным или четырехдверным.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Изображение: Mercedes-Benz