Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сообщество ВК «За рулем»: нас уже 200 тысяч!«За рулем» во ВКонтакте — нас уже 200 тысяч!
Сообщество ВК автомобильного издания «За рулем»...
Кроссовер Jetour X70 Plus – скоро в РоссииКроссовер Jetour X70 Plus – названа дата появления в России
Китайский кроссовер Jetour X70 Plus появится в...
Wuling LightВ России стартовала новая модель из Китая за 1,5 млн рублей
Китайский микровэн Wuling Light продается в РФ...

Маленький g-класс от Mercedes-Benz уже близко

Mercedes-Benz подтвердил, что работает над маленьким — g-классом

Компания Mercedes-Benz подтвердила, что действительно разрабатывает новый G-класс, который в компании с любовью называют «Little G». Это подтвердил во время презентации концепта CLA на Мюнхенском автосалоне исполнительный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус.

Также Ола показал тизерное изображение нового внедорожника:

Little G от Mercedes-Benz – официальный тизер
Little G от Mercedes-Benz – официальный тизер

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

О новой модели пока мало что известно, но исполнительный директор компании говорит, что новинка появится «через несколько лет» – точная дата дебюта еще не определена.

«У нас есть кое-что в запасе для поклонников G-класса. На самом деле, сегодня вечером мы собираемся объявить, что будет "Маленький G". Итак, дочь или сын "Большого G" появится в продаже через несколько лет», – сказал Каллениус.

Новый концепт BMW – такими машины будут завтра

На тизере видны очертания новой модели – она будет иметь такую же квадратную форму, как и обычный G-класс. Но меньше. А называться он будет не G-Class, а g-Class. И будет электрическим.

Маловероятно, что новинку сделают такой же маленькой, как, скажем, Suzuki Jimny. Скорее внедорожник по своим габаритам окажется ближе к Jeep Wrangler. И непонятно, будет ли он двухдверным или четырехдверным.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Изображение: Mercedes-Benz

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+1