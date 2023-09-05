Экоактивисты утопили несколько машин на автосалоне в Мюнхене

Мюнхенский автосалон открыла акция экоактивистов, топящих машины в озере

Самые интересные автоновости сегодня приходят из Мюнхена (Германия), где проходит автосалон IAA Mobility 2023. Для широкой публики он открывается сегодня – до этого были дни для прессы.

И «Гринпис» (Генеральная прокуратура РФ признала Greenpeace нежелательной организацией в России), не смог не воспользоваться этим. Активисты организации устроили протест с утоплением автомобилей в озере перед выставочным центром.

Представление прошло рано утром в понедельник 4 сентября. Утоплены были три автомобиля – седан Mercedes-Benz E-Class W210, кроссовер VW Touareg первого поколения и еще какая-то машина, у которой из воды торчала только крыша.

«Зеленые» утопили три автомобиля в пылу борьбы за чистую атмосферу

Рядом с утопленниками в воде сидели двое климатических активистов, а в руках у них были плакаты «Уменьшите сейчас или утонете» – это тонкий намек на необходимость сократить выбросы, пока глобальное потепление не повысило уровень океана.

Эта акция вызвала шквал критики в Европе. Удивлены? В соцсетях люди пишут, что утопленные транспортные средства загрязнили озеро. В «Гринписе» тут же заявили, что это были всего лишь макеты – у машин не было ни двигателей, ни коробок, ни других агрегатов, где есть технические жидкости.

Открытие автомобильной выставки в Мюнхене ознаменовалось акцией борцов за экологию

«Своей приверженностью двигателям внутреннего сгорания и большим внедорожникам автомобильная промышленность топит саму себя и планету. Вместо автомобильных выставок нам нужно больше внимания уделять общественному транспорту и пунктуальным поездам!» – заявили в «Гринписе».

Интересно, а макеты машин к озеру активисты привезли на электробусе или на поезде?

Тем временем, в той же Германии компания RWE начала демонтаж ветряных турбин в Северной Рейн-Вестфалии, чтобы расширить находящуюся рядом угольную шахту. «Экология» экологией, но «зима близко!», да и для электромобилей нужно как-то добывать электричество.

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Фото: Carscoops.com