Компактвэн Renault Scenic стал кроссовером

Renault Scenic превратился в кроссовер и стал электрическим

У Scenic мало общего с предшественником. Он, скорее, прямой конкурент таких моделей, как VW ID.4 или Skoda Enyaq.

При достаточно компактных размерах (длине в 4,47 метра, ширине — 1,86 м, высоте 1,57 метра и колесной базе 2,79 метра) в обоих рядах нового Scenic достаточно места. Вдобавок к этому багажник объемом от 545 до 1607 литров.

Renault Scenic New

Renault Scenic пятого поколения представлен как полностью электрический пассажирский автомобиль со значком E-Tech. Он базируется на той же платформе CMF-EV, что и европейские компактные электромобили Renault Megane E-Tech и Nissan Ariya.

Новый Scenic E-Tech поступит в дилерские центры в Европе в начале следующего года с двумя силовыми агрегатами.

Версия стандартной линейки включает электродвигатель в 170 л.с. и аккумуляторную батарею емкостью 60 кВт·ч, которая может обеспечить дальность хода 420 км по циклу WLTP.

В зависимости от аккумулятора новый Renault Scenic может проехать от 430 до 620 километров на одном заряде.

Вторая модификация — электромотор на 220 л.с. и батарея емкостью 87 кВт·ч. С такой силовой установкой автомобиль на одной зарядке преодолеет до 620 км.

На передней панели автомобиля расположены два экрана: 12,3-дюймовый за рулевым колесом и 12-дюймовый вертикальный сенсорный экран в центре консоли, на котором отображается контент для 50 различных приложений.

У Scenic пятого поколения приборная панель на 80% состоит из переработанных материалов, сиденья – на 26%, коврики - на 97%, а обивка потолка на 99,5%, и нигде вы не встретите кожи.

Внутри много места для хранения вещей.

Внутри у кроссовера пять посадочных мест, абсолютно ровный пол, а также множество ниш для хранения, объемом до 38,7 литров, разбросанных по всему салону.

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Источник: из открытых источников

Фото: Renault