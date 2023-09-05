BYD показал IAA свой «иксовый» Seal

Китайский BYD представил на выставке в Мюнхене электрический седан Seal

Китайский производитель автомобилей BYD, претендующий на звание лидера мирового рынка с 1,86 млн проданных в этом году электромобилей, впервые в этом году представил свои модели на выставке IAA в Мюнхене.

Под девизом «Мы вместе строим мечту о зеленой мобильности» BYD демонстрирует шесть моделей седанов и внедорожников, которые ранее уже были показаны на Шанхайском автосалоне.

Новинки BYD на IAA Mobility 2023

Все внимание, конечно, приковано к седану BYD Seal. Он ориентирован на покупателей Tesla Model 3 и немецких конкурентов: Audi, BMW и Mercedes-Benz.

Seal EV имеет X-образный стиль, низкую линию капота и плавные линии кузова.

Габариты автомобиля(длина, ширина, высота): 4800/1875/1460 мм и колесная база - 2920 мм.

Seal оснащен 15,6-дюймовым поворотным экраном мультимедиа и 10,25-дюймовой ЖК-приборной панелью, а пассажиры могут наслаждаться аудиосистемой с 12 динамиками.

BYD Seal BYD Seal

Главной особенностью BYD Seal является его силовой агрегат, основанный на архитектуре e-Platform 3.0, которая также лежит в основе BYD Dolphin, Atto 3 и других «электричек».

Seal также поддерживает архитектуру CTB (Cell-To-Body). Проще говоря, такая архитектура превращает аккумуляторную батарею в часть конструкции автомобиля. Таким образом повышается жесткость на кручение, безопасность и динамика автомобиля.

Seal EV начального уровня для Европы будет иметь один электродвигатель на задней оси мощностью 313 л.с. Время разгона до «сотни» у такого электрокара — 5,9 секунды, запас хода — 570 км по циклу WLTP.

«Старшая» комплектация BYD Seal для Европы называется Seal Excellence. В ней два электромотора по 530 л.с., а время разгона до 100 км/ч составляет всего 3,8 секунды. Запас хода в этой версии - 520 км (WLTP).

BYD Seal BYD Seal

Уже известна цена BYD Seal Design для европейского рынка - 44 900 евро (48 500 долларов США). За Seal Excellence попросят 50 990 евро (54 985 долларов США).

Его выход на рынок запланирован на третий квартал этого года. Что касается первых поставок, то они начнутся в ноябре.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник, фото: carnewschina.com