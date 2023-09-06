Представлен микроавтобус Volkswagen с крышей-гармошкой

В Дюссельдорфе показали автодом с раздвижной крышей на базе Volkswagen Multivan

Прошедшая в Дюссельдорфе выставка Caravans Salon собрала огромное количество новинок в области автодомов, кемперов и караванов. Одним из интересных экспонатов стал Tourer CUV, построенный компанией Bürstner на базе Volkswagen Multivan T6.

Европейской публике эта машина уже знакома – в январе 2023 года она засветилась на автосалоне в Штутгарте. В собраном состоянии Tourer CUV едва выдает свое назначение, но стоит поднять крышу на стоянке, автобус превращается в весьма комфортабельное жилище.

Tourer CUV на базе Volkswagen Multivan

Что мешает появлению таких машин у нас? Об этом рассказала побывавшая в Дюссельдорфе координатор работы с зарубежными партнерами Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Ирина Майер.

По ее словам, путешествие на автодоме – отдых не из дешевых. Зачастую – не менее затратный чем all inclusive где-нибудь в Турции. Но в России это может стать гораздо доступнее, если дома на колесах перестанут стоить как двухкомнатная квартира в регионе.

«В СССР далеко не каждая семья имела авто, поэтому автотуризм в России находится в стадии зарождения. Мы свидетели становления нового движения, это очень интересно и таит в себе колоссальные возможности. Первые шаги уже сделаны, осталось перенять ценный опыт Европы и позволить фирмам через Ассоциацию на российском рынке производить транспортные средства для автотуристов по доступной цене», – отметила Ирина Майер.

Кроме того, российским автотуристам нужны развитая инфраструктура, стоянки, кемпинги, добавила она.

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Фото: Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга

Видео: Automobile Classics