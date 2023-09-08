ГАЗ представил беспилотник NEOS
На выставке «Комтранс-2023» ГАЗ показал беспилотную платформу. Но она не для продажи и не для развлечений. Платформа выполняет важные производственные задачи.
С ее помощью из цеха в цех перевозятся грузы и даже специализированные кузова ГАЗелей на линию окраски. Это электрифицированное транспортное средство.
Характеристики платформы следующие:
- запас хода – до 120 км
- грузоподъемность – от 800 до 1200 кг
- радиус разворота – 3,5 м
- тяговый электропривод – от серийной Газели e-NN.
Платформа оснащена подвеской полноприводного Соболя NN, но только передними модулями. Благодаря этому платформа может ездить боком, по диагонали и как угодно, а диаметр поворота составляет всего 7 метров – она может разворачиваться буквально на месте.
Платформа передвигается самостоятельно в указанную точку, для чего используются радары, лидары, камеры и навигационная аппаратура.
В случае экстренной ситуации управление удаленно может перехватить диспетчер.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Фото: Telegram-канал главного редактора «За рулем» Максима Кадакова
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен