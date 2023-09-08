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ГАЗ представил беспилотник NEOS

Этот беспилотник ГАЗа нужен для особых задач

На выставке «Комтранс-2023» ГАЗ показал беспилотную платформу. Но она не для продажи и не для развлечений. Платформа выполняет важные производственные задачи.

С ее помощью из цеха в цех перевозятся грузы и даже специализированные кузова ГАЗелей на линию окраски. Это электрифицированное транспортное средство.


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Характеристики платформы следующие:

  • запас хода – до 120 км
  • грузоподъемность – от 800 до 1200 кг
  • радиус разворота – 3,5 м
  • тяговый электропривод – от серийной Газели e-NN.


Платформа оснащена подвеской полноприводного Соболя NN, но только передними модулями. Благодаря этому платформа может ездить боком, по диагонали и как угодно, а диаметр поворота составляет всего 7 метров – она может разворачиваться буквально на месте.


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Платформа передвигается самостоятельно в указанную точку, для чего используются радары, лидары, камеры и навигационная аппаратура.

В случае экстренной ситуации управление удаленно может перехватить диспетчер.

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Фото: Telegram-канал главного редактора «За рулем» Максима Кадакова

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За РулемКирилл Панов
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