У Tesla Cybertruck выявили интересную особенность

Новый Tesla Cybertruck в состоянии буксировать огромные прицепы

Это вызвало огромный интерес у пользователей социальных сетей, которые поделились фотографиями и видео этого момента. Один из пользователей под ником omg_Tesla/Rivian рассказал свою историю:

«Сначала я увидел Cybertruck на эвакуаторе, а потом решил подождать на этой парковке. Затем я увидел Cybertruck, буксирующий прицеп».

Tesla пока не раскрывают окончательные технические характеристики, но известно, что его буксировочная способность превысит 6350 кг. Это значительно больше, чем у его главных конкурентов, таких как Ford F-150 Lightning (до 4535 кг) и Rivian R1T (5000 кг).

Tesla Cybertruck с прицепом

Tesla Cybertruck вызывает интерес не только автолюбителей, но и борцов за экологию. Благодаря своей электрической силовой установке Cybertruck предлагает не только мощность и производительность, но и экологическую эффективность.

Первые поставки Tesla Cybertruck ожидаются осенью этого года, а серийное производство запланировано на следующий год.

Источник: Insideevs

Фото: Reddit