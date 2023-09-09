Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Чат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн разЧат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн раз
Чат-бот Александра действует с 2020 года и...
Спортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: ценаСпортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: цена
Новую Lada Granta Sport выставили на продажу за...
Назван очень надежный внедорожник по цене новой НивыНазван очень надежный внедорожник по цене новой Нивы
Эксперт «За рулем»: хорошая альтернатива новой...

У Tesla Cybertruck выявили интересную особенность

Новый Tesla Cybertruck в состоянии буксировать огромные прицепы

Это вызвало огромный интерес у пользователей социальных сетей, которые поделились фотографиями и видео этого момента. Один из пользователей под ником omg_Tesla/Rivian рассказал свою историю:

«Сначала я увидел Cybertruck на эвакуаторе, а потом решил подождать на этой парковке. Затем я увидел Cybertruck, буксирующий прицеп».

Tesla пока не раскрывают окончательные технические характеристики, но известно, что его буксировочная способность превысит 6350 кг. Это значительно больше, чем у его главных конкурентов, таких как Ford F-150 Lightning (до 4535 кг) и Rivian R1T (5000 кг).

Tesla Cybertruck с прицепом
Tesla Cybertruck с прицепом
АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Снова штраф за среднюю скорость: 3 нерешенных проблемы

Tesla Cybertruck вызывает интерес не только автолюбителей, но и борцов за экологию. Благодаря своей электрической силовой установке Cybertruck предлагает не только мощность и производительность, но и экологическую эффективность.

Первые поставки Tesla Cybertruck ожидаются осенью этого года, а серийное производство запланировано на следующий год.

Источник: Insideevs

Фото: Reddit

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 4579
Поделиться:
Оцените материал:
0