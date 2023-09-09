Ни за что не догадаетесь, где у новой Tesla селектор КПП
До фейслифтинга Model 3 были оснащены подрулевыми переключателями, которые были перемещены в процессе обновления. Tesla решила разместить некоторые элементы управления на рулевом колесе, а другие – на центральном экране управления.
Однако Tesla не остановилась на этом и продолжила удивлять. Теперь, без физического подрулевого переключателя, водителю придется использовать экран для выбора передачи, как это уже реализовано в обновленных Model S и Model X.
Но что делать, если экран выйдет из строя в самый неподходящий момент?
В этом случае водителю помогут физические кнопки, размещенные на потолке автомобиля.
Расположенные между двумя солнцезащитными козырьками и рядом с зеркалом заднего вида, эти кнопки обеспечивают дополнительную возможность управления передачами автомобиля.
Источник: Insideevs
Фото: Insideevs, Tesla
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Отзывы о Tesla Model 3 (1)
Автопилот суперский, управляется отлично
У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.
Себе всё равно возьму, но в лизинг.