Ни за что не догадаетесь, где у новой Tesla селектор КПП

В новой Tesla Model 3 селектор коробки решили расположить на потолке

До фейслифтинга Model 3 были оснащены подрулевыми переключателями, которые были перемещены в процессе обновления. Tesla решила разместить некоторые элементы управления на рулевом колесе, а другие – на центральном экране управления.

Обновленная Tesla Model 3

Однако Tesla не остановилась на этом и продолжила удивлять. Теперь, без физического подрулевого переключателя, водителю придется использовать экран для выбора передачи, как это уже реализовано в обновленных Model S и Model X.

Но что делать, если экран выйдет из строя в самый неподходящий момент?

В этом случае водителю помогут физические кнопки, размещенные на потолке автомобиля.

Интерьер Tesla Model 3

Расположенные между двумя солнцезащитными козырьками и рядом с зеркалом заднего вида, эти кнопки обеспечивают дополнительную возможность управления передачами автомобиля.

Источник: Insideevs

Фото: Insideevs, Tesla