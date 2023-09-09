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Ни за что не догадаетесь, где у новой Tesla селектор КПП

В новой Tesla Model 3 селектор коробки решили расположить на потолке

До фейслифтинга Model 3 были оснащены подрулевыми переключателями, которые были перемещены в процессе обновления. Tesla решила разместить некоторые элементы управления на рулевом колесе, а другие – на центральном экране управления.

Обновленная Tesla Model 3
Обновленная Tesla Model 3

Однако Tesla не остановилась на этом и продолжила удивлять. Теперь, без физического подрулевого переключателя, водителю придется использовать экран для выбора передачи, как это уже реализовано в обновленных Model S и Model X.

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Tesla представила совершенно новую Model 3

Но что делать, если экран выйдет из строя в самый неподходящий момент?

В этом случае водителю помогут физические кнопки, размещенные на потолке автомобиля.

Интерьер Tesla Model 3
Интерьер Tesla Model 3

Расположенные между двумя солнцезащитными козырьками и рядом с зеркалом заднего вида, эти кнопки обеспечивают дополнительную возможность управления передачами автомобиля.

Источник: Insideevs

Фото: Insideevs, Tesla

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1474
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Отзывы о Tesla Model 3 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Tesla Model 3  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Автопилот суперский, управляется отлично

Недостатки:

У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.

Комментарий:

Себе всё равно возьму, но в лизинг.

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