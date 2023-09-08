Дональд Трамп раскритиковал электромобили

Трамп заявил, что «остановит безумие» электрификации Байдена

Дональд Трамп предупредил, что Китай уничтожит американскую автомобильную промышленность, если планы Байдена по электрификации транспорта осуществятся.

Бывшему президенту Дональду Трампу не нравятся электромобили, и он яростно раскритиковал стремление администрации Байдена расширить сеть общественных зарядных станций в стране.

Трамп, который баллотируется в качестве кандидата в президенты США от республиканской партии, написал на своем веб-сайте Truth Social, что переход на электромобили полностью уничтожит автомобильную промышленность Мичигана.

Дело в том, что Мичиган – ключевой колеблющийся штат в США, и Трамп нашел довод склонить его жителей на свою сторону.

Трамп также раскритиковал президента профсоюза United Auto Workers Шона Фейна за поддержку электромобилей.

«Шон Фейн, уважаемый президент United Auto Workers, поддерживая электромобили, даже не думает, что ВСЕ ОНИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В КИТАЕ, и автомобильная промышленность в Америке прекратит свое существование!» – заявил Трамп.

Также в июне Трамп назвал нынешнего президента «катастрофой для Мичигана», заявив, что «его экологический экстремизм в отношении американского рабочего бессердечен, нелоялен и ужасен».

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Фото: ZUMA Press