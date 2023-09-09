Toyota перевела популярную модель на водород
Этот проект был реализован в Дерби (Великобритания) совместно с несколькими компаниями, включая Ricardo, ETL, D2H Advanced Technologies и Thatcham Research, при поддержке правительства Великобритании.
Водородный Hilux оснащен топливными элементами, аналогичными тем, которые используются в водородомобиле Toyota Mirai. Однако, в отличие от Mirai, водород в Hilux хранится в трех баках высокого давления, размещенных в пределах рамы автомобиля. Это позволяет достичь запаса хода до 600 километров.
Хотя водородный Hilux пока находится на стадии испытаний и будет проходить строгие проверки безопасности, динамических характеристик, функциональности и долговечности, он является важным шагом в развитии экологически чистых автомобилей. Toyota планирует построить 10 таких машин, которые будут использованы в тестовых целях.
Однако, что интересно, это не просто экспериментальный проект. Toyota рассматривает возможность использования подобной силовой установки и в других моделях, включая будущий Land Cruiser 400.
Источник: Автоновости дня
Фото: Toyota
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