Не путать с Xiaomi: представлен маленький FAW Bestune Xiaoma
FAW Bestune Xiaoma представляет собой компактное двухдверное транспортное средство с габаритами 3000 x 1510 x 1630 мм и колесной базой 1953 мм. Четырехместный Xiaoma весит около 700 кг, а полная масса достигает 1000 кг.
FAW Bestune Xiaoma оснащен электродвигателем мощностью 27 л. с., разработанным компанией Shuanglin, известной своими поставками электродвигателей для Chery и SGMW. Этот же двигатель, TZ155X020, используется в Wuling Hongguang Mini EV.
Максимальная скорость Xiaoma достигает 100 км/ч.
Автомобиль еще не вышел, но ему уже пророчат колоссальный успех. По прогнозам, он станет главным конкурентом для Wuling Hongguang Mini EV – бестселлера на китайском рынке.
Источник: IXBT
Фото: FAW
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