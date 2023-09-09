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Не путать с Xiaomi: представлен маленький FAW Bestune Xiaoma

Представлен FAW Bestune Xiaoma – небольшой электрокар стоимостью 4100 долларов

FAW Bestune Xiaoma представляет собой компактное двухдверное транспортное средство с габаритами 3000 x 1510 x 1630 мм и колесной базой 1953 мм. Четырехместный Xiaoma весит около 700 кг, а полная масса достигает 1000 кг.

FAW Bestune Xiaoma
FAW Bestune Xiaoma

FAW Bestune Xiaoma оснащен электродвигателем мощностью 27 л. с., разработанным компанией Shuanglin, известной своими поставками электродвигателей для Chery и SGMW. Этот же двигатель, TZ155X020, используется в Wuling Hongguang Mini EV.

Интерьер FAW Bestune Xiaoma
Интерьер FAW Bestune Xiaoma

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За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться?

Максимальная скорость Xiaoma достигает 100 км/ч.

Автомобиль еще не вышел, но ему уже пророчат колоссальный успех. По прогнозам, он станет главным конкурентом для Wuling Hongguang Mini EV – бестселлера на китайском рынке.

FAW Bestune Xiaoma
FAW Bestune Xiaoma

Источник: IXBT

Фото: FAW

FAW Bestune Xiaoma
Интерьер FAW Bestune Xiaoma
FAW Bestune Xiaoma

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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