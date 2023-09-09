BYD Seagull: современный электромобиль дешевле миллиона

Продажи недорогого хэтчбека BYD Seagull в августе оказались рекордными

BYD Seagull – это компактный пятидверный хэтчбек на основе электронной платформы BYD 3.0, способный вместить 4 пассажиров.

BYD Seagull

Электрокар предлагается в трех версиях по цене от 10 200 до 12 400 долларов. Все варианты оснащены двигателем мощностью 74 л. с. и крутящим моментом 135 Н∙м. Максимальная скорость составляет 130 км/ч.

Старшая версия Seagull оснащена аккумуляторной батареей на 38,88 кВт∙ч и имеет запас хода до 405 км. Две другие оборудованы батареей емкостью 30,08 кВт∙ч и могут пройти до 305 км без подзарядки. Все версии могут заряжаться от 30% до 80% всего за 30 минут благодаря использованию аккумулятора LFP Blade.

BYD продал 34 841 единицу электрической «Чайки» в августе, что на 24% выше, чем за прошлые месяцы.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: BYD