Самосвал Mitsubishi «переродился» в симпатичный дом на колесах

Старый Mitsubishi Fuso превратили в кемпер-невидимку со всеми удобствами

Кемперы-невидимки получили такое название благодаря тому, что похожи на обычный фургон, с первого взгляда не скажешь, что это дом на колесах.

Кемпер на базе Mitsubishi Fuso

На YouTube-канале Tiny House Giant Journey была опубликована история создания второго кемпер-фургона мастеров Марины и Марка. После продажи своего предыдущего фургона они решили построить новый дом на колесах. Именно Mitsubishi Fuso стал базой для их нового проекта. Причем изначально он был самосвалом, однако мастерам удалось найти короб для реализации жилого модуля.

Кемпер на базе Mitsubishi Fuso

В кемпере была создана L-образная кухня со всеми удобствами для готовки. Ванная комната спрятана в передней части рядом с кабиной. Кровать-платформа опускается с потолка при помощи электрического лифта. Зона отдыха, расположенная в задней части грузовика, освещается с двух сторон.

Кемпер на базе Mitsubishi Fuso

Дверь, разделенная в соотношении 60/40, обеспечивает прохладу и тень, а также террасу для расширения жилого пространства. Кроме того, в кемпере есть мини-сплит-система кондиционирования, проточный водонагреватель и множество мест для хранения вещей. На крыше автомобиля установлены солнечные панели, что позволяет использовать возобновляемую энергию.

Кемпер на базе Mitsubishi Fuso

Обычно полноприводные Fuso продаются примерно за 20 тысяч долларов, но Марине и Марку удалось купить его за 7500 долларов на открытых торгах. Еще 30 000 долларов потрачены на ремонт и реконструкцию.

Источник: Motor1

Фото: скриншот видео Youtube