Названы самые популярные у россиян страны Латинской Америки
Туристы чаще всего выбирают индивидуальные экскурсии и комбинируют посещение двух-трех стран. Например, популярными маршрутами являются поездки на Кубу и в Мексику с возможностью отдыха на пляже обеих стран.
Также востребованы экскурсионные туры и отдых у моря в Аргентине и Бразилии, а некоторые туристы сочетают поездки в Бразилию и Чили.
Куба, Аргентина и Бразилия остаются наиболее популярными направлениями для путешественников. Отмечается, что россияне встречаются с доброжелательным отношением и ожиданием в этих странах.
Туроператоры также указывают на другие популярные направления в Латинской Америке. Бразилия, Аргентина и страны Центральной Америки, такие как Панама, Коста-Рика и Мексика, занимают лидирующие позиции в списке предпочтений российских туристов.
Средний ценовой сегмент туристического рынка практически отсутствует, и путешествие по этому региону могут позволить себе только состоятельные люди.
Источник: RataNews
Фото: Unsplash
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