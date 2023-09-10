Названы самые популярные у россиян страны Латинской Америки

Российские туристы чаще всего посещают сразу несколько стран Латинской Америки

Туристы чаще всего выбирают индивидуальные экскурсии и комбинируют посещение двух-трех стран. Например, популярными маршрутами являются поездки на Кубу и в Мексику с возможностью отдыха на пляже обеих стран.

Латинская Америка

Также востребованы экскурсионные туры и отдых у моря в Аргентине и Бразилии, а некоторые туристы сочетают поездки в Бразилию и Чили.

Куба, Аргентина и Бразилия остаются наиболее популярными направлениями для путешественников. Отмечается, что россияне встречаются с доброжелательным отношением и ожиданием в этих странах.

Туроператоры также указывают на другие популярные направления в Латинской Америке. Бразилия, Аргентина и страны Центральной Америки, такие как Панама, Коста-Рика и Мексика, занимают лидирующие позиции в списке предпочтений российских туристов.

Средний ценовой сегмент туристического рынка практически отсутствует, и путешествие по этому региону могут позволить себе только состоятельные люди.

Источник: RataNews

Фото: Unsplash