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Назван способ хорошо сэкономить на отдыхе в Турции

Для экономии на отдыхе в Турции рекомендуется комбинировать проживание в отелях

На анталийском побережье Турции, как объясняют эксперты, существуют крупные гостиничные комплексы, в которых находятся отели разных категорий. Обычно это «четверки» и «пятерки», которые предлагают общую инфраструктуру, включающую пляж, аквапарк, концертные площадки, спортивные и детские площадки, а также SPA-центры.

Damlatas Cleopatra Beach
Damlatas Cleopatra Beach

Благодаря совмещению отеля категории «четыре звезды» и инфраструктуры «пятерок» можно хорошо сэкономить на отпуске.

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Разница в цене между отелями разных категорий, находящимися на территории одного гостиничного комплекса, может достигать от 10 до 30 процентов.

Например, в Анталье можно выбрать Akra V Hotel категории «четыре звезды», при этом гости могут пользоваться всей инфраструктурой «пятерки». Аналогичные возможности предлагают отели Lonicera World Hotel, Aqi Pegasos Club, Annabella Park Hotel и Justiniano Club Alanya в Аланье. Есть некоторые ограничения на использование баров и ресторанов.

Также существуют комбинации проживания в обычных «пятерках» и более дорогих отелях. Например, гости Crystal Boutique Beach Resort в Белеке могут пользоваться услугами и территорией Crystal Family Resort & Spa. Между ними курсирует шаттл. Аналогичные возможности предлагают Sueno Hotels Golf Belek и премиум инфраструктура в Белеке.

Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: Unsplash

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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