Lotus выпустил первый за 30 лет седан Emeya

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Lotus Emeya – первый седан после Carlton, выпущенного в начале 90-х годов

Седан оснащен адаптивной подвеской и системой полного привода с двумя электромоторами, которые обеспечивают суммарную мощность 905 л. с. и крутящий момент 985 Н·м. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 2,78 секунды, а максимальная скорость составляет 256 км/ч.

Lotus Emeya
Lotus Emeya

Также Lotus предлагает батарею ёмкостью 102 кВт·ч и быструю зарядку, которая позволяет пополнить запас хода на 150 км всего за 5 минут. Зарядка аккумулятора на 80% занимает всего 18 минут.

Lotus Emeya
Lotus Emeya
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Внешне седан имеет современный и элегантный дизайн. Тонкие фары, активный диффузор и активный задний спойлер придают автомобилю спортивный вид.

Источник: Carscoops

Фото: Lotus

Lotus Emeya
Lotus Emeya
Lotus Emeya

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За РулемЛежнин Роман
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