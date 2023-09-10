Lotus выпустил первый за 30 лет седан Emeya
Lotus Emeya – первый седан после Carlton, выпущенного в начале 90-х годов
Седан оснащен адаптивной подвеской и системой полного привода с двумя электромоторами, которые обеспечивают суммарную мощность 905 л. с. и крутящий момент 985 Н·м. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 2,78 секунды, а максимальная скорость составляет 256 км/ч.
Lotus Emeya
Lotus Emeya
Также Lotus предлагает батарею ёмкостью 102 кВт·ч и быструю зарядку, которая позволяет пополнить запас хода на 150 км всего за 5 минут. Зарядка аккумулятора на 80% занимает всего 18 минут.
Lotus Emeya
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Внешне седан имеет современный и элегантный дизайн. Тонкие фары, активный диффузор и активный задний спойлер придают автомобилю спортивный вид.
Источник: Carscoops
Фото: Lotus
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