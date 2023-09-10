Lotus выпустил первый за 30 лет седан Emeya

Lotus Emeya – первый седан после Carlton, выпущенного в начале 90-х годов

Седан оснащен адаптивной подвеской и системой полного привода с двумя электромоторами, которые обеспечивают суммарную мощность 905 л. с. и крутящий момент 985 Н·м. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 2,78 секунды, а максимальная скорость составляет 256 км/ч.

Lotus Emeya Lotus Emeya

Также Lotus предлагает батарею ёмкостью 102 кВт·ч и быструю зарядку, которая позволяет пополнить запас хода на 150 км всего за 5 минут. Зарядка аккумулятора на 80% занимает всего 18 минут.

Lotus Emeya

Внешне седан имеет современный и элегантный дизайн. Тонкие фары, активный диффузор и активный задний спойлер придают автомобилю спортивный вид.

Источник: Carscoops

Фото: Lotus