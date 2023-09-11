Запад Москвы поедет быстрее

Новая дорога разгрузит трафик вокруг Делового центра столицы

В минувшую субботу, 9 сентября, было запущено движение по новому Проспекту Багратиона. Теперь доехать от М1 до Делового центра можно в три раза быстрее – за 15 минут вместо 45.

Как рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов, новая дорога улучшит движение для жителей районов Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Филевский Парк, Дорогомилово, Пресненский с населением около 730 тысяч человек. Всего же улучшение транспортной доступности ощутят 1,5 млн жителей Москвы и Московской области.

Новый Проспект Багратиона в Москве

Аналитики ЦОДД подсчитали, на сколько разгрузятся соседние с новой дорогой магистрали:

Кутузовский проспект — на 17%

Можайское шоссе — на 16%

МКАД — на 9%

Проспект Генерала Дорохова — на 6%.

В утренний час пик уменьшилось время в пути на участках:

на МКАД от М-1 до Можайского шоссе — на 20%

от Аминьевского шоссе до ТТК по Проспекту Генерала Дорохова — на 11%

от Северо-Западной хорды до ТТК по Звенигородскому шоссе — на 9%.

Максим Ликсутов, заммэра Москвы по вопросам транспорта:

— Благодаря открытию Проспекта Багратиона (Северного дублера Кутузовского проспекта) поездки станут удобнее для жителей шести районов Москвы.

Новая дорога связала МКАД с ТТК и стала продолжением платной трассы М-1. Разгрузятся соседние магистрали — на Кутузовском проспекте станет на 17% меньше машин.

По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать транспортный каркас столицы, чтобы поездки по городу становились комфортнее и быстрее.

Чтобы связать новую дорогу с существующей транспортной системой, изменилась схема движения в районе «Москва-Сити» и на соседних набережных – для равномерного распределения машин.

Съезд с внутренней стороны ТТК на Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский проезд и Шмитовский проезд закрывается. Теперь он будет вести только в Сити через улицу Эрисмана и на Проспект Багратиона.

Поворот на Пресненскую набережную с Тестовской улицы в сторону центра закрыт.

Введено двустороннее движение на участке рядом с башнями Парк и Ривер с возможностью выезда на набережную.

Отменены левые повороты с Краснопресненской набережной в Выставочный переулок и с Выставочного переулка на набережную.

Со Смоленской набережной теперь можно поворачивать в Проточный переулок. Здесь появился новый поворот со светофором. Это позволит разгрузить движение на Новом Арбате.

Появились дополнительные полосы для поворота с Краснопресненской набережной на Улицу 1905 года и на съезд к улице Новый Арбат.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Департамент транспорта Москвы