#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Глупость и беспредел»: глава российской таможни оценил запрет на ввоз автомобилей в ЕС«Глупость и беспредел»: глава российской таможни оценил запрет на ввоз автомобилей в ЕС
Глава российской таможни назвал незаконным...
Танки Т-80БВМГотовится серийное производство «Танков Ла-Манша»
Самый оперативный российский танк будет...
Как подобрать хорошее моторное масло по этикеткеКак подобрать хорошее моторное масло по этикетке
Эксперты рассказали, как правильно выбирать...

Запад Москвы поедет быстрее

Новая дорога разгрузит трафик вокруг Делового центра столицы

В минувшую субботу, 9 сентября, было запущено движение по новому Проспекту Багратиона. Теперь доехать от М1 до Делового центра можно в три раза быстрее – за 15 минут вместо 45.

Как рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов, новая дорога улучшит движение для жителей районов Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Филевский Парк, Дорогомилово, Пресненский с населением около 730 тысяч человек. Всего же улучшение транспортной доступности ощутят 1,5 млн жителей Москвы и Московской области.

Новый Проспект Багратиона в Москве
Новый Проспект Багратиона в Москве

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Аналитики ЦОДД подсчитали, на сколько разгрузятся соседние с новой дорогой магистрали:

  • Кутузовский проспект — на 17%
  • Можайское шоссе — на 16%
  • МКАД — на 9%
  • Проспект Генерала Дорохова — на 6%.

В утренний час пик уменьшилось время в пути на участках:

  • на МКАД от М-1 до Можайского шоссе — на 20%
  • от Аминьевского шоссе до ТТК по Проспекту Генерала Дорохова — на 11%
  • от Северо-Западной хорды до ТТК по Звенигородскому шоссе — на 9%.

Максим Ликсутов, заммэра Москвы по вопросам транспорта:

— Благодаря открытию Проспекта Багратиона (Северного дублера Кутузовского проспекта) поездки станут удобнее для жителей шести районов Москвы.

Новая дорога связала МКАД с ТТК и стала продолжением платной трассы М-1. Разгрузятся соседние магистрали — на Кутузовском проспекте станет на 17% меньше машин.

По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать транспортный каркас столицы, чтобы поездки по городу становились комфортнее и быстрее.

Чтобы связать новую дорогу с существующей транспортной системой, изменилась схема движения в районе «Москва-Сити» и на соседних набережных – для равномерного распределения машин.

  • Съезд с внутренней стороны ТТК на Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский проезд и Шмитовский проезд закрывается. Теперь он будет вести только в Сити через улицу Эрисмана и на Проспект Багратиона.
  • Поворот на Пресненскую набережную с Тестовской улицы в сторону центра закрыт.
  • Введено двустороннее движение на участке рядом с башнями Парк и Ривер с возможностью выезда на набережную.
  • Отменены левые повороты с Краснопресненской набережной в Выставочный переулок и с Выставочного переулка на набережную.
  • Со Смоленской набережной теперь можно поворачивать в Проточный переулок. Здесь появился новый поворот со светофором. Это позволит разгрузить движение на Новом Арбате.
  • Появились дополнительные полосы для поворота с Краснопресненской набережной на Улицу 1905 года и на съезд к улице Новый Арбат.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Департамент транспорта Москвы

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 4
Поделиться:
Оцените материал:
0