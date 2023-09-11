Маленький Гелик – как будет выглядеть новый Mercedes-Benz

Mercedes-Benz готовит новый внедорожник, и вот как он может выглядеть

На днях на выставке IAA 2023 в Мюнхене Mercedes-Benz подтвердил слухи о скором появлении маленького внедорожника G-класса. Ожидается, что новая модель, которую генеральный директор компании Ола Каллениус называет «Little G» (маленький G), поступит в продажу примерно во второй половине десятилетия, ближе к концу 2026 года. И будет он, увы, электрическим.

Mercedes-Benz Little G

Тизер новинки Mercedes-Benz мало что объяснял. Благодаря ему стало лишь понятно, что машина будет иметь прямые линии, а на двери багажника будет висеть запасное колесо.

Основываясь на том эскизе, независимый художник предположил, как может выглядеть новинка.

Выпускаться машина будет на заводе в Кечкемете (Венгрия), где в настоящее время собирают компактные автомобили Mercedes-Benz.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Изображение: Motor1.com