Маленький Гелик – как будет выглядеть новый Mercedes-Benz
На днях на выставке IAA 2023 в Мюнхене Mercedes-Benz подтвердил слухи о скором появлении маленького внедорожника G-класса. Ожидается, что новая модель, которую генеральный директор компании Ола Каллениус называет «Little G» (маленький G), поступит в продажу примерно во второй половине десятилетия, ближе к концу 2026 года. И будет он, увы, электрическим.
Тизер новинки Mercedes-Benz мало что объяснял. Благодаря ему стало лишь понятно, что машина будет иметь прямые линии, а на двери багажника будет висеть запасное колесо.
Основываясь на том эскизе, независимый художник предположил, как может выглядеть новинка.
Выпускаться машина будет на заводе в Кечкемете (Венгрия), где в настоящее время собирают компактные автомобили Mercedes-Benz.
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Изображение: Motor1.com
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)
Страшный.
Все ломается.
Лучше танк купить и не морочить голову.