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Mercedes-Benz готовит новый внедорожник, и вот...

Маленький Гелик – как будет выглядеть новый Mercedes-Benz

Mercedes-Benz готовит новый внедорожник, и вот как он может выглядеть

На днях на выставке IAA 2023 в Мюнхене Mercedes-Benz подтвердил слухи о скором появлении маленького внедорожника G-класса. Ожидается, что новая модель, которую генеральный директор компании Ола Каллениус называет «Little G» (маленький G), поступит в продажу примерно во второй половине десятилетия, ближе к концу 2026 года. И будет он, увы, электрическим.

Mercedes-Benz Little G
Mercedes-Benz Little G

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Тизер новинки Mercedes-Benz мало что объяснял. Благодаря ему стало лишь понятно, что машина будет иметь прямые линии, а на двери багажника будет висеть запасное колесо.

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Основываясь на том эскизе, независимый художник предположил, как может выглядеть новинка.

Выпускаться машина будет на заводе в Кечкемете (Венгрия), где в настоящее время собирают компактные автомобили Mercedes-Benz.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Изображение: Motor1.com

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За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+1