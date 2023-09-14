Традиционный автопробег «Газ в моторы» пройдет в новом формате

В 66 регионах России с 18 сентября по 20 октября пройдут необычные автопробеги

Если вам нужна скорость и важна экология, то лучше машины на метане может быть только бег. А когда два экологичных способа преодоления расстояний объединяются в один проект, получается народный пробег «Трек года». С 18 сентября по 20 октября впервые в пробеге для популяризации газомоторного топлива участвует не только транспорт на природном газе, но и легкоатлеты-любители — во всех 66 регионах России, на территории которых действуют заправки «Газпром газомоторное топливо».

«"Трек года" – преемник традиционных автопробегов на метане "Газ в моторы", в организации которых ежегодно участвуют предприятия Группы Газпром. В этом году наша компания предложила масштабировать идею преодоления расстояний экологичным способом. Участвовать в народном пробеге может абсолютно каждый. Главное — желание проявить свою активную экологическую позицию», — отметил генеральный директор «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко.

Амбассадорами проекта выступают пилот единственного в мире гоночного грузовика на метане, участник команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов и чемпион мира, рекордсмен России в категории 55+ в марафоне, автор бестселлера «Не про бег» Юрий Строфилов.

В течение месяца участники будут в удобное время отправляться по выбранному маршруту за рулем автомобиля на метане или бегом, с помощью мобильного приложения фиксировать уникальный трек и рассказывать о нем на сайте s10.run. Зарегистрироваться для участия в пробеге уже можно по ссылке: https://s10.run/track.