В Московском Политехе создали новый автомобиль
На выставке «Транспорт будущего», которая прошла в инновационном пространстве «Техноград» на ВДНХ, Московский Политех показал свою новую разработку в сфере наземного электротранспорта и беспилотных технологий.
На стенде Московского Политеха были представлены спортпрототипы, гоночные болиды и электромотоциклы, а также квадроциклы.
Наибольший интерес вызвали спорткар Marussia GT и спортпрототип Fenix. Обе машины ранее принимали участие в российской серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge.А электромотоциклы MIG R и MIG R2 являлись участниками зимних скоростных заездов «Байкальская миля».
«Студенты выполняют реальные проекты от индустриальных партнеров, а затем проходят стажировку на их базе. Это позволяет готовить инженеров, обладающих актуальными компетенциями», – рассказал директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха декан Пабло Итурралде.
О будущем электромобилей и мотоциклов рассказал руководитель лаборатории электротранспорта Семен Земцев. Он также упомянул о сотрудничестве Политеха с компаниями Автотор и Меркатор в области тестирования и электрификации.
Эксперт инфраструктурного центра НТИ «Автонет» Николай Панокин рассказал о технологиях искусственного интеллекта применительно к автотранспорту.
Помимо демонстрации передовых разработок, на площадке «Технограда» для юных гостей проводились разнообразные образовательные мастер-классы – от 3D-моделирования до создания экологичных объектов.
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Фото: Московский Политех
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