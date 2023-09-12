В Московском Политехе создали новый автомобиль

Премьера новой машины от Московского Политеха состоялась на ВДНХ

На выставке «Транспорт будущего», которая прошла в инновационном пространстве «Техноград» на ВДНХ, Московский Политех показал свою новую разработку в сфере наземного электротранспорта и беспилотных технологий.

На стенде Московского Политеха были представлены спортпрототипы, гоночные болиды и электромотоциклы, а также квадроциклы.

Наибольший интерес вызвали спорткар Marussia GT и спортпрототип Fenix. Обе машины ранее принимали участие в российской серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge.А электромотоциклы MIG R и MIG R2 являлись участниками зимних скоростных заездов «Байкальская миля».

«Студенты выполняют реальные проекты от индустриальных партнеров, а затем проходят стажировку на их базе. Это позволяет готовить инженеров, обладающих актуальными компетенциями», – рассказал директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха декан Пабло Итурралде.

О будущем электромобилей и мотоциклов рассказал руководитель лаборатории электротранспорта Семен Земцев. Он также упомянул о сотрудничестве Политеха с компаниями Автотор и Меркатор в области тестирования и электрификации.

Эксперт инфраструктурного центра НТИ «Автонет» Николай Панокин рассказал о технологиях искусственного интеллекта применительно к автотранспорту.

Помимо демонстрации передовых разработок, на площадке «Технограда» для юных гостей проводились разнообразные образовательные мастер-классы – от 3D-моделирования до создания экологичных объектов.

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Фото: Московский Политех