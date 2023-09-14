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Вместо Смарта и Оки – новый Kaiyi

Китайский автопроизводитель представил новую модель – i-EA 01

На официальном сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая появилась новая заявка. Это декларация соответствия на автомобиль Kaiyi i-EA 01.

Напомним, что автомобили Kaiyi представлены в России и продаются по цене от 2 115 000 рублей. Есть седан и кроссоверы. Возможно, модельный ряд пополнится и этим городским субкомпактом.

Kaiyi i-EA 01
Kaiyi i-EA 01

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Это электрический мини-хэтчбек, длина, ширина и высота которого составляют 3360, 1700 и 1605 мм, а колесная база достигает 2160 мм.

Kaiyi i-EA 01
Kaiyi i-EA 01

Эта машина идеально подходит для езды по узким улицам, городским и деревенским. Ее легко припарковать, но при этом салон Kaiyi i-EA 01 рассчитан на четырех человек.

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Дизайнеры постарались, чтобы машина не выглядела смешно. У нее узкие фары и некое подобие воздухозаборника спортивной формы. Колеса же устанавливаются не маленькие. Благодаря размерности 165/65 R15 они отлично гармонируют с кузовом.

Что касается мощности, то автомобиль оснащен одним электродвигателем мощностью 35 кВт или 48 л.с., чего достаточно, чтобы Kaiyi i-EA 01 разгонялся до трассовых 100 км/ч.

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Фото: Министерство промышленности и информационных технологий Китая

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За РулемКирилл Панов
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