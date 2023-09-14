Не пропустите битву роботов! – фонтаны масла и ошметки деталей

Первый этап международного чемпионата «Битва роботов» пройдет в Москве

Состоится он в московском Международном выставочном центре «Крокус Экспо» 16 сентября 2023 года. Проводит чемпионат компания «Промобот», а среди участников от России заявлен (внимание!) Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Битва роботов – 16 сентября 2023 года

Всего же в соревнованиях примут участие 24 команды из четырех стран. Это и профессиональные инженеры, и учащиеся технических вузов и, конечно же, любители.

Первый этап чемпионата «Битва роботов» будет состоять из двух туров. В первом состоятся 12 поединков, а значит в клочья разлетятся минимум 12 из 24 роботов. «Выжившие» машины сойдутся в спаррингах друг с другом, а это значит, что зрителей ждет еще 6 поединков.

«Промобот» будет проводить «Битву роботов» ежегодно, и поэтому не стоит пропускать первый чемпионат, с которого начнется одно из интереснейших событий, в котором будут принимать участие команды из России, Казахстана, Китая, Индии, Турции и других стран.

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Фото: «Промобот»