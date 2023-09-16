Озвучен рейтинг нарушителей правил парковки

С улиц столицы было эвакуировано более 22 тысяч люксовых машин

С начала 2023 года с московских улиц эвакуировано более 22 тысяч люксовых автомобилей. Поводом для эвакуации стали нарушения их водителями правил парковки и стоянки: под запрещающими знаками, на тротуарах и на парковочных местах для людей с инвалидностью, но без специального разрешения на это.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов озвучил антирейтинг марок, водители которых нарушали правила парковки чаще всего. В тройку лидеров вошли Mercedes-Benz, BMW и Audi. Вот как выглядит полный рейтинг:

1. Mercedes-Benz

2. BMW

3. Audi

4. Tesla

5. Bentley

6. Maserati

7. Ferrari

Все нарушители не только получают штрафы, но и лишаются автомобилей на время, а также оплачивают перемещение автомобиля на спецстоянку.

«Неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной ДТП или несчастного случая — не важно, дорогой он или нет. Правила дорожного движения едины для всех. Мы будем и дальше следить за их соблюдением, чтобы в городе становилось еще комфортнее и безопаснее»,– говорит заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.





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Фото: Департамент транспорта Москвы