Озвучен рейтинг нарушителей правил парковки
С начала 2023 года с московских улиц эвакуировано более 22 тысяч люксовых автомобилей. Поводом для эвакуации стали нарушения их водителями правил парковки и стоянки: под запрещающими знаками, на тротуарах и на парковочных местах для людей с инвалидностью, но без специального разрешения на это.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов озвучил антирейтинг марок, водители которых нарушали правила парковки чаще всего. В тройку лидеров вошли Mercedes-Benz, BMW и Audi. Вот как выглядит полный рейтинг:
1. Mercedes-Benz
2. BMW
3. Audi
4. Tesla
5. Bentley
6. Maserati
7. Ferrari
Все нарушители не только получают штрафы, но и лишаются автомобилей на время, а также оплачивают перемещение автомобиля на спецстоянку.
«Неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной ДТП или несчастного случая — не важно, дорогой он или нет. Правила дорожного движения едины для всех. Мы будем и дальше следить за их соблюдением, чтобы в городе становилось еще комфортнее и безопаснее»,– говорит заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Фото: Департамент транспорта Москвы
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