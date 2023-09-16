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На Mercedes-Benz будут ставить китайские батареи

Mercedes-Benz CLA Concept первым примерит китайскую батарею BYD Blade

Согласно информации, опубликованной китайской газетой CBEA, Mercedes-Benz планирует начать производство электромобилей с аккумуляторами BYD в 2025 году. На конференции IAA Mobility Conference в Мюнхене 3 сентября был представлен Mercedes-Benz CLA Concept.

Mercedes-Benz CLA Concept
Mercedes-Benz CLA Concept

Подробностей о нем пока мало, однако известно, что автомобиль будет иметь запас хода 750 км и будет построен на 800-вольтовой платформе.

IAA Mobility Conference
IAA Mobility Conference

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Mercedes-Benz имеет успешный опыт сотрудничества с BYD, особенно в создании совместного предприятия под названием Denza. В настоящее время Denza выпускает премиальные автомобили, которые пользуются большим спросом.

Пока неясно, будет ли Mercedes-Benz использовать аккумулятор BYD Blade только для производства в Китае или также для международной версии.

Источник, фото: CarNewsChina.com

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За РулемЛежнин Роман
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