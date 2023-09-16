Geely Geometry G6 2024: бюджетный, мощный и недорогой седан

Geely представила Geometry G6 2024 с мощным двигателем и хорошим оснащением

Одной из ключевых особенностей Geometry G6 2024 является его мощный двигатель. В базовой версии автомобиля установлен электромотор мощностью 136 л. с., который позволяет достигать максимальной скорости до 150 км/ч. Топовая версия предлагает электромотор мощностью 204 л. с. и способна разгоняться до 165 км/ч.

Geely Geometry G6 2024

Седан оснащен экраном диагональю 14,6 дюйма, системой Huawei HarmonyOS, водительским креслом с электроприводами и регулировкой, а также системами помощи водителю.

Geely Geometry G6 2024

Geometry G6 2024 также предлагает два варианта аккумуляторной батареи - 46,11 и 53,3 кВт·ч. В Китае цены на новинку варьируются от 16,5 до 20,4 тыс. долларов. Беря во внимание все преимущества автомобиля, можно сделать вывод, что он является одним из самых интересных в своем сегменте.

Geely Geometry G6 2024

Источник, фото: CarNewsChina.com