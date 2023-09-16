Такого летающего автомобиля мы еще не видели

Alef Model A оснащен восемью двигателями и может пролететь 177 км

На автосалон в Детройте выставлялось в 2023 году много новых и интересных автомобилей, но самым необычным, пожалуй, является представленный калифорнийской компанией Alef Aeronautics летающий автомобиль.

Как правило, все летающие автомобили сегодня выглядят либо как самолеты, либо как квадракоптеры. Но этот Alef Model A имеет силуэт именно автомобиля – у него нет крыльев и есть «капот» и багажник».

Но под «капотом» и «багажником» скрыты пропеллеры, позволяющие взлетать вертикально. В кабине же установлены два кресла.

Это лишь прототип, а не серийная модель. Но в итоге машина будет именно такой и она уже получила разрешение на полеты.

Alef Model A оснащен восемью электрическими двигателями, а заряда достаточно, чтобы проехать до 322 км по дороге или пролететь 177 км по воздуху.

Продажи Model A начнутся в 2025 году, а его цена составит около 300 000 долларов или 29 млн рублей.

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Фото, видео: Carscoops.com