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Такого летающего автомобиля мы еще не видели

Alef Model A оснащен восемью двигателями и может пролететь 177 км

На автосалон в Детройте выставлялось в 2023 году много новых и интересных автомобилей, но самым необычным, пожалуй, является представленный калифорнийской компанией Alef Aeronautics летающий автомобиль.

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Как правило, все летающие автомобили сегодня выглядят либо как самолеты, либо как квадракоптеры. Но этот Alef Model A имеет силуэт именно автомобиля – у него нет крыльев и есть «капот» и багажник».

Но под «капотом» и «багажником» скрыты пропеллеры, позволяющие взлетать вертикально. В кабине же установлены два кресла.

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Это лишь прототип, а не серийная модель. Но в итоге машина будет именно такой и она уже получила разрешение на полеты.

Alef Model A оснащен восемью электрическими двигателями, а заряда достаточно, чтобы проехать до 322 км по дороге или пролететь 177 км по воздуху.

Продажи Model A начнутся в 2025 году, а его цена составит около 300 000 долларов или 29 млн рублей.

Фото, видео: Carscoops.com

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За РулемКирилл Панов
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