Еще одно экзотическое направление для отдыха скоро станет доступным

«Аэрофлот» 23 декабря добавит в свое расписание прямые рейсы на Маврикий

Спрос на Маврикий в этом году резко возрос, и туроператоры уже готовятся к росту интереса со стороны российских туристов. За последние восемь месяцев на острове побывало 9715 россиян, что на 82% больше, чем в прошлом году.

Маврикий

Сейчас минимальная стоимость путевки на Маврикий в сентябре и октябре на шесть дней с проживанием в трехзвездочном отеле начинается от 280 тысяч рублей на двоих. Недельный тур обойдется от 330 тысяч рублей на двоих, однако стоит учесть, что питание оплачивается отдельно.

Маврикий — это не просто курорт, это настоящий рай на земле. Остров славится своими белоснежными пляжами, теплым климатом и изумительными видами.

Источник: Ассоциация туроператоров

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