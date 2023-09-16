Еще одно экзотическое направление для отдыха скоро станет доступным

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Спрос на Маврикий в этом году резко возрос, и туроператоры уже готовятся к росту интереса со стороны российских туристов. За последние восемь месяцев на острове побывало 9715 россиян, что на 82% больше, чем в прошлом году.

Маврикий
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Сейчас минимальная стоимость путевки на Маврикий в сентябре и октябре на шесть дней с проживанием в трехзвездочном отеле начинается от 280 тысяч рублей на двоих. Недельный тур обойдется от 330 тысяч рублей на двоих, однако стоит учесть, что питание оплачивается отдельно.

Маврикий — это не просто курорт, это настоящий рай на земле. Остров славится своими белоснежными пляжами, теплым климатом и изумительными видами.

Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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