Популярность Турции у россиян растет несмотря на цены

Турпоток из России в Турцию увеличится на 10-15 % по сравнению с прошлым годом

Российский союз туриндустрии (РСТ) отмечает, что отельеры в Турции предлагают хорошие скидки, что привлечет больше туристов. Владимир Каганер, член правления РСТ и заместитель генерального директора туроператора TEZ Tour, выразил надежду, что с учетом снижения цен и улучшения условий, турпоток из России в Турцию вырастет на 10-15 %.

Турция

Дмитрий Горин, вице-президент РСТ, также подчеркнул, что сезон в Турции продолжается все дольше и теперь практически затягивается до ноября.

За январь-июль текущего года Турцию уже посетило 3,5 миллиона гостей из России.

Кроме того, Турция стала транзитным пунктом для многих российских туристов, отправляющихся в Юго-Восточную Азию, Европу и другие континенты.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash