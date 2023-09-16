Популярность Турции у россиян растет несмотря на цены
Российский союз туриндустрии (РСТ) отмечает, что отельеры в Турции предлагают хорошие скидки, что привлечет больше туристов. Владимир Каганер, член правления РСТ и заместитель генерального директора туроператора TEZ Tour, выразил надежду, что с учетом снижения цен и улучшения условий, турпоток из России в Турцию вырастет на 10-15 %.
Дмитрий Горин, вице-президент РСТ, также подчеркнул, что сезон в Турции продолжается все дольше и теперь практически затягивается до ноября.
За январь-июль текущего года Турцию уже посетило 3,5 миллиона гостей из России.
Кроме того, Турция стала транзитным пунктом для многих российских туристов, отправляющихся в Юго-Восточную Азию, Европу и другие континенты.
Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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